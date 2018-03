Juve, si cambia ancora: contro l'Atalanta nuova formazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa la possibile formazione che, secondo Il Corriere dello Sport oggi in edicola, la Juventus dovrebbe schierare domani per sfidare l'Atalanta. Con Buffon tra i pali, a differenza di quanto accaduto contro l'Udinese quando c'era Szczesny. Dietro, tre cambi: resta solo Chiellini, poi Lichtsteiner per De Sciglio, Benatia per Rugani e Alex Sandro per Asamoah. Cambia anche l'atteggiamento tattico: Khedira, Pjanic e Matuidi in mezzo, Douglas Costa o Dybala sull'out mancino del 4-3-3 completato da Higuain e Mandzukic.