Juve, si ferma Barzagli: lesione al quadricipite. Si teme lungo stop

Brutte notizie per la Juventus: Andrea Barzagli, in seguito a un problema muscolare accusato durante la seduta di ieri, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione al quadricipite femorale della coscia destra, per la quale si teme uno stop non breve. Saranno comunque necessari ulteriori accertamenti anche per stabilire le terapie più opportune. Lo riporta il sito dei bianconeri.