Juve, spalla da 9mln: caccia allo sponsor per la manica sinistra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Juve, una spalla che può valere nove milioni". Titola così Tuttosport nelle sue pagine interne, scrivendo che il club bianconero cerca lo sponsor che potrebbe occupare la manica sinistra della maglia ufficiale (quella destra è riservata al logo della Serie A) per un totale di 100cm quadrati. La Lega ha dato l'ok ai club nostrani a fine agosto, mentre Bundes, Premier, Liga e Ligue 1 hanno già provveduto da tempo a occupare con uno sponsor quella parte della casacca. Lo 'sleeve sponsor' è stato utilizzato da qualche formazione italiana ma per poche partite, mentre in Inghilterra è valutato circa un quarto di quello principale. Per la Juve, dunque, significherebbe ricevere altri nove milioni di euro a stagione.