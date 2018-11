Juve, Spinazzola in campo e in gol con la Primavera: "Sono felicissimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ieri, Leonardo Spinazzola è rientrato in campo dopo l'operazione al ginocchio e nel match disputato con la primavera ha anche segnato un bellissimo gol. Il numero 37 juventino, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno in campo: "Felicissimo per essere tornato in campo e le ottime sensazioni provate #finoallafine", ha scritto Spinazzola.