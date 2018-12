Fonte: ssjuvestabia

© foto di Giuseppe Scialla

Alla fine del big match vinto in trasferta per 2-1 sul Trapani, il tecnico della Juve Stabia, Caserta, è entusiasta: “Vittoria importantissima, nel primo tempo il Trapani ha dominato, noi non siamo mai andati nella loro metà campo. Nella ripresa abbiamo disputato una grande partita, riuscendo a vincerla nel finale”.