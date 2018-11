Juve Stabia, il big match con il Catania finisce 0-0

© foto di Giuseppe Scialla

Il big match tra Juve Stabia e Catania, sotto una bella cornice di pubblico, finisce 0-0. Partita molto tattica quella disputata dalle due compagini. A partire forte è a sorpresa il Catania. Buoni i primi venti minuti dei siciliani, con l'attaccante Marotta che impegna severamente il portiere stabiese Branduani. Da quel momento in poi, però, è la Juve Stabia che prende in mano le redini del gioco e va vicina al goal prima con Di Roberto, splendidamente imbeccato da Calò, e poi proprio con Calò che colpisce una traversa sul calcio piazzato.

Il secondo tempo si svolge sulla stessa falsa riga del primo, con la Juve Stabia a provare a scardinare la difesa catanese. Vespe pericolosissime soprattutto sui calci piazzati. A sfiorare il goal è ancora Di Roberto, ma a far sobbalzare i tifosi stabiesi è ancora Giacomo Calò che su punizione colpisce un palo pieno con il portiere catanese Pisseri completamente immobile. Per il Catania, invece, solo qualche ripartenza interessante.

Alla fine finisce 0-0, ma ai punti la Juve Stabia avrebbe meritato la vittoria. Ora le Vespe si posizionano al terzo posto in classifica, a tre punti dal Rende, ma con due partite in meno da recuperare.