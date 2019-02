© foto di Giuseppe Scialla

Partita sofferta quella della Juve Stabia a Rende. I padroni di casa offrono una grande prestazione e riescono a contenere la Juve Stabia per gran parte della gara. Partita che non offre grossi spunti. Nel secondo tempo le sole emozioni sono quando per il Rende, Negro va vicino al goal, così come per la Juve Stabia è Mezavilla a sfiorare la rete su grande assist di Elia. È proprio Elia, però, subentrato ad uno spento Canotto, che tiene viva la Juve Stabia e nel recupero conquista un rigore netto. Al '94 a presentarsi dal dischetto è Paponi che freddamente la mette in rete e regala la vittoria e tre punti d' oro alla Juve Stabia.