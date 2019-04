Juve, stagione finita per Perin: il portiere si opererà alla spalla

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stagione finita per Mattia Perin. Secondo quanto riportato da Sky Sport il portiere della Juventus, che ieri contro l'Ajax non è andato neanche in panchina, verrà infatti operato alla spalle per stabilizzare l'articolazione. Un intervento che gli consentirà di tornare in campo soltanto nella prossima stagione.