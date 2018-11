Juve Store a Roma, i giallorossi su Twitter: "Qualcosa da non vedere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Schermaglie social tra Juventus e Roma. A inizio novembre il club bianconero ha annunciato l'apertura del nuovo Juventus Store nella Capitale, in via Nazionale. Oggi l'account Twitter in inglese dei giallorossi, abituato a messaggi spesso fuori dalle righe, ha chiosato in modo chiaro: "Finalmente, qualcosa a Roma che non avete bisogno di vedere".