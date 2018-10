Juve su Twitter: "10 vittorie in 10 scatti: quale momento preferite?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dieci vittorie nelle prime dieci gare per la Juventus in questo inizio di stagione. Un record per la squadra bianconera, che su Twitter ha voluto ricordare tutti i successi ottenuti finora con dieci foto diverse: "10 vittorie in 10 scatti: qual è il vostro momento preferito?", si legge sul post che mostra le più belle esultanze di Cristiano Ronaldo e compagni.