Juve, subito in campo. Riposo per Bernadeschi, Bonucci e Cuadrado

Fonte: juventus.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel day after della gara di Champions League, la Juve ha già ricominciato a pensare al prossimo impegno, quello di sabato pomeriggio a Lecce. La squadra è quindi tornata a lavorare, questa mattina al JTC, differenziando il lavoro fra chi è stato maggiormente impegnato ieri (scarico) e chi invece ha sostenuto un allenamento su tecnica e tattica in campo, con il pallone. Un giorno di riposo è stato concesso a Bernardeschi, Bonucci e Cuadrado. Domani, vigilia della partenza per Lecce, allenamento in programma al mattino.