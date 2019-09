© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per Massimiliano Irrati dirigere Fiorentina-Juventus domani non sarà semplice come sempre per questo tipo di partite. A complicarci le cose le immediate polemiche social dei tifosi juventini che contestano al direttore di gara di esser nato a Firenze e di risiedere a Pistoia in Toscana. I precedenti però sorridono ai bianconeri: 7 vittorie nelle ultime 8 con lui ed un pareggio, al contrario i viola hanno vinto solo una delle ultime 7 sfide con un pareggio e ben 5 sconfitte. Continua invece lo stop per gli arbitri Massa e Valeri che concessero il rigore su Mertens alla prima giornata invece che sanzionare la simulazione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.