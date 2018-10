Juve, torna De Sciglio. Per dar fiato allo stakanovista Alex Sandro

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata. Juve-Pogba, contatti con Raiola. E lo United non si opporrà all'addio - Guarda il TMW News, CLICCA QUI! Ennesimo ribaltone: Consiglio di stato accoglie...

Frosinone, Ciofani: "Non vinceremo il titolo ma lotteremo fino all'ultimo"

Roma, De Rossi prepara il rinnovo. Poi il futuro da tecnico in casa

Bel gioco vs. risultati: l'Empoli alle prese con la macchina perfetta bianconera

Sampdoria, Giampaolo: "Col Milan per misurare la nostra forza"

Ventura, a Cagliari è uno spareggio: il Chievo non può più sbagliare

Milan, Leonardo traghettatore è un'ipotesi per arrivare a Conte

Cagliari, Maran: "Che emozione contro il Chievo. Felici per Pavoletti"

Serie A, incubo maltempo: rischio rinvio per Genoa-Udinese e Lazio-Inter

Atalanta-Parma, le formazioni ufficiali: Ilicic dal 1', panchina per Di Gaudio

Marotta-Inter, sarà collante del progetto. Ok insieme ad Ausilio

Berlusconi: "Soffro a vedere questo Milan. Gattuso? Non mi intrometto"

Parma, Siligardi: "Gervinho per noi è un giocatore importantissimo"

Parma, Faggiano: "Dispiace non avere mai a disposizione Grassi"

Napoli-Roma, intrecci tra i pali: ADL ci provò per Alisson. Fu offerto Olsen

Mattia De Sciglio è pronto a tornare. Dopo l'infortunio, l'ex terzino del Milan è pronto a giocare, a destra o a sinistra, già contro l'Empoli. Questo anche per dare fiato ad Alex Sandro, spiega oggi La Gazzetta dello Sport: il brasiliano è un vero stakanovista, visto che ha saltato soltanto 95 minuti in stagione.

