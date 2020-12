Juve, tra oggi e domani tutti i tamponi. I primi allenamenti saranno individuali

Si avvicina la ripresa della Juventus che tra oggi e domani svolgerà tutti i tamponi di rito prima di rimettersi al lavoro. Inizialmente i giocatori si alleneranno in modo individuale e poi gradualmente, in base agli esiti dei test, ripartiranno a gruppi, in vista della prima partita del 2021 in programma per domenica alle 20.45 contro l'Udinese.