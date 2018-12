Juve, tre Primavera coinvolti in incidente stradale

Lievi ferite per due agenti, nessuna conseguenza per calciatori

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Tre giovani calciatori della primavera della Juventus sono stati coinvolti, oggi a Torino, in un incidente stradale. L'auto su cui viaggiavano si è scontrata in corso Potenza, per cause ancora in corso di accertamento, con una volante della polizia, che si è ribaltata. Due agenti sono rimasti lievemente feriti, uno dei quali trasportato in ospedale dai sanitari del 118 in codice giallo. I tre calciatori non hanno riportato conseguenze.