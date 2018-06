Juve U15, cori anti Napoli dopo la vittoria. Duro comunicato bianconero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver sconfitto il Napoli Under 15 per 3-0 nella semifinale Final Four Scudetto, la squadra di piccoli bianconeri si è ritrovata nello spogliatoio per festeggiare. Pronto il coro contro Napoli, a sfondo razziale, intonato con il classico "Sarò con te..." e terminati con "Napoli usa il sapone!" riporta TuttoNapoli.net. La Juventus ha rilasciato pochi istanti fa un comunicato tramite i propri account social.