Juve, ultime verso il Napoli: Dybala titolare per la terza volta di fila

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà molto probabilmente 4-3-3 lo schieramento della Juventus nel big match contro il Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, oltre ai sette titolari annunciati da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, non ci sono tanti dubbi in casa bianconera. Il più grande riguarda l'attacco, zona del campo in cui è possibile vedere Paulo Dybala per la terza volta consecutiva, con Federico Bernardeschi ancora in panchina. A centrocampo più Emre Can che Bentancur, ma non è da escludere una difesa a tre. E, a quel punto, a restare fuori sarebbe Mario Mandzukic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.