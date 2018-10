Juve, un passo avanti per l'Under 23: 1-0 al Moccagatta contro l'Arezzo

Una grande Juve, contro un Arezzo che lotta per le prime posizioni. L'Under 23 di Zironelli vince al Moccagatta di Alessandra: i tre punti conquistati arrivano dopo la sconfitta maturata domenica scorsa in casa dell'Arzachena. Rispetto alla trasferta in terra sarda, questa volta la baby Juve ha saputo ritrovare garra spirito di sacrificio. Insieme a una buona dose di fortuna, visti i tre pali colpiti dei toscani. "Il nostro miglior inizio di partita" ha confessato il tecnico bianconero nel post match, parlando dell'approccio dei suoi, passati in vantaggio con Pereira su corner a inizio gara. Il raddoppio di Brunori, prima dell'intervallo, arriva dopo il palo aretino colpito da Foglia. Nel secondo tempo il 2-1 di Muratore anticipa la coppia di legni presi dagli ospiti. Chiude la pratica Bunino nell'extratime, con un gol che fissa il risultato sul 3-1. Tre punti in più, che proiettano la Juventus a quota 10 in classifica e che rimettono il morale in alto, in questo avvio di campionato storico ma da montagne russe.

ZIRONELLI - "Abbiamo fatto un altro passo in avanti, dobbiamo migliorare sotto l'aspetto mentale - le parole del mister della seconda squadra della Juventus - Dopo l'1-0 sembrava che aspettassimo di prendere gol. Loro hanno poi preso una traversa, Nocchi ha fatto una gran parata e alla fine hanno pareggiato. Poi siamo riusciti a vincerla noi, per fortuna. Siamo stati bravi e sono contento perché venivamo da una brutta partita in Sardegna. Oggi abbiamo fatto qualche passetto in avanti rispetto alla gara con la Pro Patria".