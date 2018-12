Juve, Under 23 ko contro il Pisa: Bunino non basta, è la nona sconfitta

La missione continuità non riesce. Dopo il successo esterno con la Pistoiese, l'Under 23 di Zironelli cade in casa contro il Pisa. Nonostante un buon primo tempo, la baby Juventus al Moccagatta di Alessandria va sotto a fine della prima frazione, grazie al vantaggio toscano di Lisi. Il raddoppio arriva a inizio ripresa con Di Quinzio, prima della rete bianconera di Bunino che entra, accorcia le distanze e riaccende le speranze dei padroni di casa. Che cadono ancora nel finale, quando Marconi sigla il gol del definitivo 1-3. E' la nona sconfitta in 15 partite per la Juventus di Zironelli, che ora traballa davvero sulla panchina bianconera.

RISULTATO BUGIARDO - "Abbiamo giocato un gran primo tempo - le parole del tecnico bianconero nel post partita -. Il Pisa ha fatto gol su una palla a due, senza avere nessuna occasione pericolosa. E' un risultato bugiardo come punteggio, perché abbiamo preso un incrocio e ci siamo presentati due volte davanti a Gori. Non voglio commentare i falli, anche se sugli episodi ci sarebbe molto da dire. L'avevamo riaperta con il 2-1 - precisa l'allenatore - ma facciamo un po' fatica, eravamo di fronte a una squadra creata per andare in serie B. Abbiamo fatto una delle migliori gare della stagione sul piano gioco. Ma non mi va giù questo passivo".