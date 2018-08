Juve verso il 4-2-3-1 col Parma: debutta Emre Can, dubbio in attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri ha una doppia opzione di formazione per la sua Juventus in vista del match contro il Parma. Più probabile che schieri un 4-2-3-1. Possibile esordio dal primo minuto per Emre Can. In attacco dovrebbero esserci Mandzukic, Dybala e Ronaldo sicuramente, mentre sulla fascia destra uno tra Bernardeschi, Douglas Costa e Cuadrado. L'alternativa è il 4-3-3, ma anche in questo caso non sarebbe da escludere l'attacco pesante. Le ultime di formazione arrivano da Tuttosport.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic; Bernardeschi, Dybala, Mandzukic; Ronaldo. All. Allegri