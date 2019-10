Juve, verso il Lecce: ancora out Douglas e Ramsey. Danilo dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Punto formazione Juventus sulle colonne de Il Corriere di Torino. In vista della gara contro il Lecce, dovrebbe tornare Danilo per far rifiatare Cuadrado. Slitta il recupero di Douglas Costa, ancora indisponibile come Ramsey. Turnover in vista anche per il rientrante De Sciglio a breve, tra domani e mercoledì Rugani dovrebbe far riposare invece Bonucci.