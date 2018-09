Juve, verso il Valencia: dubbio Dybala. Pronto Bernardeschi nel tridente

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle ultime di formazione della Juventus in vista del Valencia. Dybala andrà in Spagna ma è in dubbio per una botta rimediata contro il Sassuolo. Prende quota Bernardeschi nel tridente con Cristiano Ronaldo e Mandzukic. Torna Pjanic in mediana, con Khedira e Matuidi, dietro Chiellini-Bonucci: in difesa si decide per De Sciglio, fermatosi nel riscaldamento allo Stadium nel week-end.