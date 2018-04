Juve, verso Madrid: due ipotesi di formazione e c'è anche il 4-2-4

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime verso la trasferta di Madrid per la Juventus. Tuttosport analizza le due possibili formazioni di Massimiliano Allegri. La prima con il 4-3-3 con Matuidi, Pjanic e Khedira in mediana, davanti Douglas Costa e Cuadrado o Mandzukic ai fianchi di Higuain. L'alternativa è con tutti e quattro titolari davanti e Matuidi out in mediana.