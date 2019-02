Fonte: Tuttojuve.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’allenatrice della Juventus Rita Guarino ha commentato così la vittoria di oggi in Coppa Italia contro il Tavagnacco: “Per noi era importante consolidare la buona prestazione dell’andata. Sono soddisfatta per aver dato l’opportunità di giocare ad alcune ragazze, e davvero felice per il ritorno con gol di Sofia Cantore. Siamo state brave, pronte e concentrate, giocando una partita attenta anche difensivamente; anche oggi c’era tanto pubblico, ormai non ho più parole per loro, va fatto un grande applauso, per la passione e l’educazione che ci mettono”.