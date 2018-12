JuveInter: Nainggolan s'è allenato a parte. Difficilmente sarà in campo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan s'è allenato a parte anche questa mattina ad Appiano Gentile. Come riporta 'Sky', difficilmente il centrocampista belga ex Roma sarà in campo venerdì sera contro la Juventus. Domani, con la lista dei convocati di Luciano Spalletti, si avranno in questo senso notizie certe.