Juventus, a Parma col 4-2-3-1: ballottaggio sulla corsia destra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus scenderà in campo sabato sera al Tardini di Parma, per la sfida del terzo turno di campionato contro la formazione di mister D'Aversa. Allegri, scrive Tuttosport in edicola, per la trasferta in Emilia potrebbe rispolverare il 4-2-3-1: in campo ci sarà Dybala nella posizione di trequartista, Mandzukic punta alla conferma mentre Cristiano Ronaldo risulta intoccabile. Il posto sulla corsia di destra, invece, sarà conteso da Douglas Costa, Cuadrado e Bernardeschi. Il colombiano, tra l'altro, potrebbe esserci inizialmente nel ruolo di terzino.