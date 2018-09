Juventus, a Parma un tifoso tenta l'assalto a Ronaldo: fermato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo diverse settimane dalla sua firma con la Juventus, non si placa la "Cristiano Ronaldo mania" tra i tifosi italiani. Marca riporta un video in cui si vede un ragazzo che alla stazione di Parma, con i bianconeri in arrivo in vista del match di oggi, ha provato a raggiungere il portoghese per abbracciarlo trovando però sulla sua strada il folto cordone di sicurezza che lo ha tenuto a distanza durante il passaggio di CR7.