(ANSA) - TORINO, 20 MAG - #Graziemax". E' il telegrafico tweet con il quale il presidente della Juventus Andrea Agnelli ringrazia Massimiliano Allegri. Una foto in bianco e nero li ritrae entrambi sorridenti, con la coppa dello scudetto in mano. I tweet di Agnelli sono rarissimi: l'ultimo in tema di calcio è datato 20 settembre, "Unus pro omnibus, omnes pro uno" (Uno per tutti, tutti per no) e riporta l'immagine di Ronaldo rialzato dai compagni dopo l'espulsione a Siviglia, nella prima partita stagionale di Champions.