Juventus, Allegri conta le assenze. La probabile contro la Lazio

A parte i lungodegenti Barzagli (fine febbraio) e Cuadrado (si spera che possa rientrare a fine marzo, ma non è sicuro) - sottolinea La Gazzetta dello Sport - Allegri deve fare i conti con le assenze forzate dell'ultimo periodo come Pjanic, Khedira e Cancelo. Così l’undici anti-Lazio si può già ipotizzare: Szczesny in porta, difesa con De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. Dovrebbe tornare in panchina Rugani, il cui borsino bianconero è però in rialzo, non solo per le bizze di Benatia, fino a prima di Natale principale alternativa alla coppia titolare. L’ex Empoli avrà più minuti da qui a fine stagione e ieri il suo procuratore Davide Torchia ha ribadito che la prima opzione del suo assistito e della Juve è quella di rinnovare il contratto. Mediana a tre col rientrante Bentancur, Emre Can e Matuidi. In attacco, sicuri Cristiano Ronaldo e Dybala, saranno Douglas Costa e Bernardeschi a giocarsi l’ultima maglia nel tridente, con il primo leggermente favorito.