Ultimissime sull'infermeria della Juventus direttamente da Sky Sport. Non ci sono buone notizie per Allegri in vista della sfida contro la Lazio: Pjanic infatti non ha recuperato dal problema al polpaccio sinistro e non sarà a disposizione. Stessa sorte per Cancelo, che ha continuato a lavorare a parte. Infine Khedira: il centrocampista sta migliorando, ma non riuscirà comunque ad essere a disposizione per la gara contro i biancocelesti.