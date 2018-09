Juventus, Allegri: "Vittoria meritata, la sosta ci aiuterà a crescere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore della Juventus, Max Allegri, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo sul Parma: "I ragazzi sono stati molto bravi. Parma è un campo molto difficile, nelle ultime cinque gare qui abbiamo vinto solo una volta. Loro lottano per la salvezza, sono una squadra organizzata e sono molto bravi in contropiede, poi sono un po' calati. E' stata una vittoria meritata ma dobbiamo lavorare parecchio".

Ronaldo però ancora non ha segnato:

"Nel calcio italiano ci sono delle difficoltà diverse, ma lui ha fatto una buona partita. E' un momento un po' così, ma sono contento di quel che sta facendo. La sosta ci aiuterà a essere più brillanti".

Un'analisi del primo tempo:

"All'inizio siamo stati bravi, poi loro sono stati bravi a ripartire quando noi dovevamo essere un po' più pazienti. Sapevamo che avremmo potuto trovare delle difficoltà".

Bernardeschi è in crescita:

"Sì, soprattutto come mentalità. L'anno scorso è arrivato qui, dove ogni pallone è importante: è cresciuto fisicamente e tecnicamente, un giocatore importante per noi e per la Nazionale".

Mandzukic è tornato bene dal Mondiale, potrebbe essere il partner perfetto di Ronaldo:

"Mario è uno generoso, non me lo aspettavo neanche con questa condizione. Si è presentato invece nel migliore dei modi, sono contento. Ha fatto bene anche Dybala quando è entrato, sta ritrovando la condizione. Dopo la sosta ci sarà bisogno di tutti, abbiamo Benatia, Barzagli e Rugani che stanno rientrando. Più lucidi e più freschi siamo meglio è".