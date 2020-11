Juventus, allenamento di scarico per chi ha giocato ieri. Domani alle 14,30 parla Pirlo

Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha reso noto il report dell’allenamento odierno. Concentrazione massima alla Continassa, si legge sul sito bianconero, all’indomani della bella prestazione contro il Cagliari. Il gruppo, come sempre nei post gara, si è diviso fra scarico in palestra (per i protagonisti di ieri) e lavoro in campo per il resto della squadra, che si è focalizzata su possessi, esercitazioni tecnico tattiche e partitella.

Domani è già vigilia di Juve-Ferencvaros, crocevia importantissimo per i bianconeri (una vittoria li avvicinerebbe molto alla qualificazione alla fase successiva della Champions). La squadra è attesa al Training Center al mattino, mentre la conferenza stampa della Juventus è prevista per le 14.30.