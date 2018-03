Juventus, Asamoah festeggia le 150 presenze in bianconero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contro la Spal Massimiliano Allegri ha confermato ancora una volta Asamoah in difesa. L'ex Udinese così è arrivato a quota 150 presenze con la maglia bianconera e sul proprio account di Instagram ha scritto: "150 partite giocate per la Juventus. Grazie a tutti per l'amore e il supporto".