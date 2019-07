Grande entusiasmo per il nuovo acquisto della Juventus Aaron Ramsey, presentato quest'oggi in conferenza stampa. Il centrocampista gallese, come mostrano i video social postati dal club, ha ricevuto tutto l'affetto dei bambini dei 'Summer Camp' bianconeri, immergendosi pienamente nella sua nuova avventura professionale. Cori, applausi e tanti high five in attesa di ripagare sul campo la fiducia di Paratici.