Juventus, Bernardeschi 2.0: Allegri può trasformarlo in mezzala

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri starebbe pensando di cambiare ruolo a Federico Bernardeschi in vista della prossima stagione, trasformandolo da un esterno offensivo con qualità da trequartista a un interno di centrocampo dai piedi educatissimi e capace anche di strappi e inserimenti offensivi. Un piano ambizioso che incontra comunque la disponibilità del giocatore, che pur di trovare maggiore spazio è pronto a mettersi a disposizione del proprio allenatore in tutto e per tutto.