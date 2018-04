Juventus, Bernardeschi fuori dall'incubo: ecco l'arma in più per Allegri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oltre a Cuadrado, in panchina nella Juventus c’è un’arma a sorpresa piuttosto conosciuta dalle parti di Crotone: Federico Bernardeschi è andato a bottega in Calabria, in B, stupendo nel 2013-14, per quel mix di talento istintivo e fisico possente. In fondo, i motivi per cui la Juve ha staccato un assegno di 40 milioni: dopo un atterraggio non facile a Torino, Berna aveva preso ritmo, sembrava in rampa di lancio. Poi, esattamente due mesi fa, il 18 febbraio, il crac al ginocchio nel derby: si è temuto a lungo il bisturi, con annesso lungo stop, ma la pazienza di una terapia conservativa ha dato buoni frutti. E così Allegri ha una freccia affilata in più per le ultime battaglie stagionali. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.