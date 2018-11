Juventus, Bernardeschi rientra in gruppo. Da valutare Alex Sandro

Fonte: www.juventus.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non si fermano, i bianconeri della Juventus, come riporta il sito ufficiale del club. Messa subito da parte l’importante vittoria di ieri contro il Valencia, che significa approdo matematico agli Ottavi di Finale di Champions League, la squadra si è subito gettata sul campionato: sabato il match è di quelli da affrontare con attenzione, c’è la Fiorentina che aspetta la Juve a Firenze.

Il gruppo ha lavorato come sempre rispettando il menu di un giorno post gara: recupero e scarico per i protagonisti di ieri, intensa seduta in campo e molto lavoro con il pallone per gli altri bianconeri. Con due notizie: Bernardeschi ha svolto tutta la seduta con la squadra, ed è rientrato, seppure per un allenamento parziale, anche Emre Can.

Alex Sandro, invece, verrà valutato nei prossimi giorni per problema muscolare riportato ieri nella sfida contro il Valencia.



Domani ovviamente si ricomincia: appuntamento al JTC al mattino.