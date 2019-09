Juventus, Bonucci esulta su Instagram: "A Brescia grande gara"

Bernardeschi esulta, "seconda rimonta consecutiva"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 25 SET - "Grande partita, con qualità e fame per portare a casa una vittoria importante". Leonardo Bonucci commenta così, su Instagram, la vittoria in rimonta contro il Brescia della Juventus nell'anticipo del turno infrasettimanale di campionato. Per la Juventus di Sarri è stata la "seconda rimonta consecutiva - aggiunge Bernardeschi sempre su Instagram -, un bel secondo tempo e soprattutto tre punti preziosi". Il centrocampista toscano è entrato a partita in corso al posto di Ramsey, collocandosi dietro le due punte: il passaggio al 4-3-1-2 potrebbe aprire nuove prospettive all'ex viola, che Sarri vede più come centrocampista che in posizione di esterno nel tridente d'attacco. Seconda partita da titolare per Aaron Ramsey, schierato in posizione di trequartista dietro Dybala e Higuain: "La sensazione della vittoria", scrive il gallese sui social, dove posta alcune immagini dell'esultanza dei bianconeri dopo il 2-1.