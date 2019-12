© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Bonucci si ferma per la prima volta in questa stagione. Il difensore della Juventus ha giocato sempre fino alla fine: 26 presenze, Nazionale inclusa. Ecco perché domani contro il Bayer Leverkusen, col primo posto e la qualificazione alle fasi finali di Champions già conquistati dalla 'Vecchia Signora', il senatore bianconero - come riporta Tuttosport - riposerà lasciando spazio a Rugani o Demiral.

I numeri - Con la maglia della Juve, Bonucci quest'anno ha già collezionato 20 partite e 2 gol. Finora sono state 6, invece, le apparizioni con gli azzurri.