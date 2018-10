Juventus, Bonucci sui social: "A Manchester per una grande partita"

“Sarà una partita molto interessante sotto tanti punti di vista. Chi uscirà vincente potrà pensare di giocare un campionato di vertice. Entrambe esprimono un buon gioco, sarà un bel match”. Così l’ex ct della Nazionale, Cesare Prandelli gioca per TuttoMercatoWeb il derby di questa...

Brozovic vs. Biglia - Cervelli a confronto in cabina di regia

Frosinone-Empoli, formazioni: novità dietro per Longo. La Gumina dal 1'

Nainggolan vs. Bonaventura - I tuttofare con il vizio del gol

Politano vs. Suso - La bellezza mancina della classe 1993

Le pagelle di Fabian: un gol alla Insigne, il suo primo in Serie A

Frosinone, Ariaudo: "In campo con la giusta convinzione"

Icardi vs. Higuain - Milano veste Albiceleste. Un derby a passo di tango

Le pagelle di Albiol: la difesa del Napoli balla solo per le sue amnesie

Frosinone subito in vantaggio: autogol di Silvestre, 1-0 sull'Empoli

Perisic vs. Calhanoglu - Imprevedibilità e fantasia, accelerazioni ed estro

Roma, furia Pallotta: voleva il ritiro immediato per la squadra, stop di Baldini

Le pagelle di Karnezis: fa bella figura davanti al suo ex pubblico

Inter vs. Milan - Dubbi e riserve di lusso, tutte le possibili mosse

1-1 allo Stirpe: l'Empoli agguanta il Frosinone, primo gol in A per Zajc

Un gol per parte allo Stirpe: Frosinone-Empoli 1-1 al 45'. Gara viva

Sampdoria, Giampaolo: "In Serie A devi essere sempre competitivo"

Inter, Nainggolan: "Emozione San Siro: come senti i tifosi qui pochi altri"

Empoli in vantaggio. 2-1 al Frosinone, Silvestre riscatta l'autogol

Sassuolo, De Zerbi: "Stimo Giampaolo, Samp ostica per tutti"

Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) in data: Ott 20, 2018 at 12:25 PDT

Leonardo Bonucci , difensore della Juventus, ha affidato alla sua pagina ufficiale sul social network Instagram le sue sensazioni dopo il pareggio rimediato ieri dai bianconeri in casa contro il Genoa. Queste le sue parole: "Se si pensava che il nostro cammino fosse senza ostacoli stasera abbiamo avuto la risposta. Inutile guardarci indietro. Adesso c’è da guardare avanti e pensare a martedì. A Manchester per una grande partita!". Ecco di seguito il post originale pubblicato dal difensore centrale juventino.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy