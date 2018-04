Juventus, Bosco: “Al Bernabeu spazzati luoghi comuni”

Fonte: Andrea Bosco

Confesso: ho provato imbarazzo per aver dubitato del cuore immenso della Juventus.

Uscita dal Bernabeu con un risultato che l'ha condannata al termine di una gara incredibile.

Accetto il risultato. Non la gestione della gara. Non accetto le sei ammonizioni della Juve a fronte delle due del Real. Non accetto l'espulsione di Buffon per proteste: una macchia che resterà indelebile nella carriera del trentenne direttore di gara.

Buffon alla fine ha esagerato. Umano sfogo: nei toni, censurabile.

Poco elegante Chiellini. Ma ha esagerato anche Olivier con quella espulsione: ha vergato Gary Lineker: “Espellere Buffon è stato come sparare a Bambi“. Avrebbero meritato, Buffon e la Juve, di andare ai supplementari .

Il calcio sa essere - in un tempo breve - esaltante e crudele.

Cosa resta della due giorni Italia-Spagna? Resta la meravigliosa partita della Roma che dopo le ingiustizie subite all'andata è riuscita a ribaltare il risultato. Lo aveva fatto anche la Juventus, addirittura in trasferta, al Bernabeu con Mandzukic che aveva eguagliato Del Piero con una doppietta.

Resta poco, viceversa, di tutte le analisi prima della doppia sfida. Spazzati i luoghi comuni. Il calcio italiano non è inferiore rispetto a quello iberico: è solo diverso.

Scriviamo condizionati dal risultato. Dimenticando quasi sempre la totalità di una gara.

Abbagliati dal fenomenale gol di Ronaldo, ci dimentichiamo del rigore a Torino ai danni di Cuadrado.

Il rigore di Madrid è stato un abbaglio? Ho interloquito con Fabio Ravezzani direttore di Telelombardia ai microfoni di Rmcsport.

Per Ravezzani il rigore c'era.

Come ho spiegato a Marco Piccari e Enzo Marangio - stante le mie simpatie - sospendo il giudizio.

Riferisco le valutazioni di Graziano Cesari (ex arbitro e moviolista di Mediaset) e quelle della “Gazzetta dello Sport“ a firma Francesco Ceniti: per loro non era rigore.

I problemi, peraltro, sono altri. Lo ha evidenziato - senza mezzi termini - Andrea Agnelli .

Il primo è la “politica“ della quale è schiavo il designatore. Ci sono federazioni che esprimono un calcio modesto, con valori tecnici modesti, con arbitri inevitabilmente modesti. Ma i loro voti egualmente pesano. E quei voti stanno a cuore al designatore.

Il secondo è assai più grave. Sarebbe il caso che i media italiani non disertassero l'argomento.

Ha spiegato Agnelli - dopo aver invocato la Var anche in Europa - che la “vanità“ (senza virgolette, nel virgolettato) del designatore, lo porta a designazioni non imparziali per le società italiane. Il designatore - ha continuato Agnelli - dovrebbe essere cambiato ogni 3- 5 anni.

Il designatore si chiama Pierluigi Collina e siede su un trono.

Nessun arbitro inglese fischierà al mundial: troppo scarsi. Collina ne ha mandato uno al Bernabeu.