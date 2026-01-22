Juventus-Brnfica 2-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (25' st Cabal); Locatelli (42' st Koopmeiners), Thuram; McKennie, Miretti (1' st Conceiçao), Yildiz (37' st Kostic); David (25' st Openda). A disp.: Perin, Pinsoglio, Gatti, Zhegrova, Adzic, Joao Mario, Rouhi. All.: Spalletti
Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Arauijo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni (32' st J. Rego), Sudakov (24' st Barrenechea), Schjelderup (24' st Ivanovic); Pavlidis. A disp.: Ferreira, A. Silva, Bruma, M. Silva, Banjaqui, Neto, Oliveira, R. Rego, Prioste. All.: Mourinho
Arbitro: Gözübüyük (Ola)
Marcatori: 10' st Thuram, 19' st McKennie
Ammoniti: Locatelli (J), Kelly (J)
