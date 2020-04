Juventus, bufera social per Bonucci: festa di compleanno in piena quarantena

Il campionato di Serie A è fermo, ma non si placano le polemiche contro la Juventus. Oltre a Cristiano Ronaldo, anche Leonardo Bonucci si è trovato al centro di una polemica social per un festeggiamento in quarantena. Il difensore bianconero, come si apprende dai social della moglie Martina Maccari, ha festeggiato il compleanno del padre nella propria abitazione, con più persone presenti. Immediati i commenti dei follower sui social, che si sono chiesti il perché del mancato rispetto delle distanze di sicurezza. La moglie del giocatore si è difesa così: “Dal 7 marzo ho messo piede fuori casa 2 gg fa per la prima e unica volta. Mi portano spesa a casa. Abbiamo usato un Glovo per la torta, regalato un disegno incorniciato con una vecchia cornice che avevamo a casa. I miei attraversano una scala interna per venire da me. Sono chiusi come me dal 7 marzo. Spesa a casa farmacia a casa. Fatemi un favore criticate tutto, soldi, casa, marito, me in prima persona, ma non il senso civile e di responsabilità. Abbiamo donato e continuiamo ad adoperarci come possiamo per fronteggiare questa situazione. State facendo una polemica sterile a mio avviso. Se siete arrabbiati con il mondo vi capisco, ma non ci risolverà la vita tanta inutile polemica”.