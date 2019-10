© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova avventura in arrivo per Gianluigi Buffon. Un'avventura benefica che viaggerà parallelamente a quella da portiere della Juventus. Come riporta Tuttosport questa mattina, infatti, il portiere toscano verrà nominato ambasciatore dello United Nations World Food Program, la principale organizzazione umanitaria e agenzia delle Nazioni Unite impegnata a salvare e cambiare le vite fornendo assistenza alimentare a oltre 90 milioni di persone colpite da conflitti e disastri naturali.