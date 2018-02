Juventus, Buffon: "Stagione tutta da giocare, restiamo concentrati"

UFFICIALE: Bologna, il centrale Nehuen Paz in prestito al Lanús

Durata pochi giorni la permanenza italiana del difensore centrale argentino Nehuen Paz, 24enne prelevato dal Bologna nelle ultime ore di mercato dal Newell's Old Boys. Il neo-arrivato, come annunciato dal club acquirente, è stato girato in prestito secco al Lanús fino a giugno. Tornerà...