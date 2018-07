Juventus, Clemenza: "Una giornata che non dimenticherò mai"

Il Chelsea abbandona Daniele Rugani e vira su Mattia Caldara con una prima offerta da 40 milioni di euro. Secondo quanto riporta La Repubblica, il futuro dell'ex Empoli potrebbe dunque essere ancora in Italia. Molto probabilmente a Torino, sempre alla corte di Allegri, ma non è del...

Un post condiviso da Luca Clemenza (@lucaclemenza) in data: Lug 28, 2018 at 3:50 PDT

Dopo il bellissimo gol rifilato al Benfica in amichevole, Luca Clemenza ha più volte sottolineato che sta vivendo un sogno con la Juventus negli Stati Uniti e su Instagram dopo la gara ha scritto: "Fatico ancora a trovare le parole.. Una giornata che non dimenticherò mai".

