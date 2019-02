© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Juventus tornano a disposizione Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Per la sfida di venerdì sera contro il Frosinone, primo anticipo della 24esima giornata di Serie A, i tre difensori bianconeri verranno regolarmente convocati.

Barzagli era già in panchina al Mapei Stadium, Bonucci e Chiellini alla ripresa degli allenamenti erano in gruppo e saranno abili e arruolabili. Sarà poi Allegri a decidere se puntare su di loro per il match di campionato o preservarli per la sfida contro l'Atletico Madrid.