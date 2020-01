© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inizia a delinearsi la Juventus che affronterà la Roma nel big match del prossimo turno di Serie A. Stando a quanto riporta Tuttosport questa mattina in edicola la coppia d'attacco sarà composta da Ronaldo e Dybala con Ramsey come trequartista. Solo panchina per Gonzalo Higuain alle prese con un affaticamento muscolare.