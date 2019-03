Juventus, CR7 ieri alla clinica Corachan di Barcellona

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo è stato a Barcellona per una visita alla clinica Corachan, specializzata nella medicina rigenerativa, per un'eventuale cura dopo il problema al flessore subito contro la Serbia. Nei passati mesi altri giocatori come Javier Pastore, Diego Perotti, Patrik Schick e Juan Jesus sono stati ospiti della clinica. Il portoghese dovrebbe saltare le due prossime sfide contro Empoli e Cagliari, ed è in forse per Milan e Ajax dopo i nuovi controlli medici di oggi.