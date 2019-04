Fonte: inviato a Torino

Domenica di lavoro alla Continassa. Allegri ha ritrovato in gruppo Cristiano Ronaldo, che contro l'Ajax vuole esserci a tutti i costi. Il portoghese ha svolto qualche lavoro insieme ai compagni, oltre al programmato differenziato con il quale proverà a farcela per il match di mercoledì. Filtra ottimismo su Douglas Costa, che va verso la convocazione per Amsterdam. Mentre va valutata nelle prossime ore la caviglia di Emre Can, ieri costretto ad abbandonare il campo con il Milan a seguito di una distorsione.